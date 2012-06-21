Щонайменше 65 людей зникли безвісти під час пожежі у лондонській багатоповерхівці Grenfell Tower. Про це повідомляє британське видання The Sun.
Нагадаємо, за останніми даними поліції, внаслідок пожежі загинули 17 осіб. Проте у поліції зазначають, що кількість загиблих, ймовірно, зростатиме.
Поліція також попереджає, що вони не зможуть ідентифікувати всіх людей, які загинули під час пожежі.
Працівники служби надзвичайних ситуацій вже третій день в пошуках тіл у спаленій багатоповерхівці у Grenfell Tower.
Сильна пожежа у житловому будинку Grenfell Tower спалахнула у ніч на 14 червня. В будівлі розташовані 120 квартир, вона майже повністю вигоріла зсередини.