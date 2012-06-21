У неділю, 12 листопада київські дорожники пройшли випробування першим снігом зимового сезону 2017—2018 років. Температура була плюсова, тож розчищати шляхи не довелося, хоча техніка підприємств вийшла на вихідні позиції, а дороги превентивно обробили соляною сумішшю. Проте у КК «Київавтодор» нагадують водіям, що у випадку сильних снігопадів задля оперативної роботи спецтехніки можуть обмежувати рух транспорту.
— Розпорядженням щодо утримання автомобільних доріг і тротуарів Києва в осінньо-зимовий період визначено перелік із 375 вулиць Києва зі складними умовами руху, головних магістральних вулиць та вулиць, якими проходять маршрути міського пасажирського транспорту, де у період снігопадів та ожеледиці першочергово виконуватимуть обробку проїжджих частин технологічними матеріалами. Також визначено 115 вулиць, із яких першочергово вивозитимуть сніг, — зазначають у прес-службі КК «Київавтодор».
Окрім того, на 27 вулицях столиці можлива заборона руху транспортних засобів з 01:00 до 05:00 на період очищення проїжджої частини від снігу.
А за умови отримання від Українського Гідрометцентру інформації про складні погодні умови в’їзд до Києва вантажного транспорту буде обмежуватися.
Нагадаємо, до обробки вулично-дорожньої мережі столиці під час опадів готові 345 одиниць снігоприбиральної техніки підприємств КК «Київавтодор». У випадку інтенсивних затяжних снігопадів планується залучити ще 159 одиниць техніки сторонніх організацій — столичні дорожники вже уклали відповідні договори. Комунальні керуючі компанії (у їхній структурі працюють житлово-експлуатаційні дільниці) до роботи взимку підготували в районах 314 одиниць техніки, з них — 193 трактори, решта — мала механізація.