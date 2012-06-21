Прокуратура Харківської області спільно зі слідчими Головного управління Нацполіціі в Харківській області та управління захисту економіки в області виявили майже 200 кубометрів незаконно вирубаної деревини. Про це повідомляє інформаційне агенствоStatusQUO.
Як розповів начальник відділу прокуратури області Ігор Чуб, під час проведення санкціонованих судом обшуків на одному з лісопереробних підприємств Харкова виявлено близько 20 куб. м дуба, 70 куб. м сосни і 100 куб. м пиломатеріалу.
На більшості лісопродукції відсутні бирки, що підтверджують її законне походження, а наявні — не відповідають сорту і породі дерева. Ліс завезли на підприємство декількома вантажівками напередодні.
За попередньою інформацією, під час здійснення вирубки лісу посадові особи лісгоспів області в змові з суб'єктами господарювання в лісопереробної галузі незаконно заволоділи деревиною.
Виявлена лесхозпродукція вилучена, готується клопотання про накладення на неї арешту, перевіряється її походження.
Досудове розслідування проводиться за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 246 КК України (незаконна порубка лісу).