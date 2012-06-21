Під час сільськогосподарських робіт поблизу Канева механізатори виявили залишки древнього поселення. Роботи тимчасово при пинили, аби не пошкодити вцілілі знахідки. Як стверджує начальник Черкаського обласного управління культури Олег Островський, який оглянув земельну ділянку, виявлені залишки — колишнє поселення трипільців. Тут знайшли також рештки спалених будівель та численних керамічних виробів. Їх продовжують виявляти на невеликій глибині — 20 — 40 сантиметрів. Як повідомив Олег Островський, ухвалено рішення викликати археологічні служби, аби дослідити виявлені знахідки.
АРХЕОЛОГАМ РОБОТА