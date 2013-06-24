Під контроль держави перейшло газорозподільне підприємство АТ «Тернопільгаз», яке буде працювати у складі НАК «Нафтогаз України». Отже, кількість облгазів, які перейшли в управління державою, зросла до 23-х. Про це повідомляє Урядовий портал.

Повернення газорозподільної інфраструктури під контроль держави є частиною реалізації реформи з деолігархізації України, розпочатої Президентом Володимиром Зеленським.

Старт відповідному процесу було дано у листопаді 2022 року, коли Уряд за пропозицією Міністра енергетики Германа Галущенка ухвалив рішення про переукладення договорів експлуатації газорозподільних мереж державної форми власності, яке запустило процес повернення державного майна під контроль держави.

Мета такого рішення в умовах війни - забезпечення національної та енергетичної безпеки.

«Завдання держави - забезпечити громадянам безперебійне газопостачання. Це питання енергетичної та національної безпеки. До того ж процес повернення мереж в управління держави дає старт розв’язанню проблем, що виникли після приватизації облгазів, яка відбулася понад 10 років тому», - зазначив Міністр енергетики Герман Галущенко.

На Тернопільщині компанія буде забезпечувати «блакитним паливом» близько 200 тисяч родин та 3 тисячі юридичних осіб.