Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Безперечно, свіжі резонансні події у Парламентській асамблеї Ради Європи, куди знову повернули Росію, на окупованих не без її активної і агресивної участі територіях українського Донбасу зустріли з піднесенням. Думаєте проросійські незаконні збройні формування з цієї нагоди нарешті вирішили дотримуватися Мінських домовленостей та режиму припинення вогню? Де там! Навпаки, у середу вранці бойовики влаштували своєрідний підлий «салют» на честь згаданого політичного тріумфу – обстріляли з мінометів житловий сектор у прифронтовій багатостраждальній Авдіївці на Донеччині.
Як уточнили в ГУ Національної поліції України в Донецькій області, перші повідомлення про обстріл надійшли до правоохоронців від мешканців знову потерпілого міста о 4.40. На місце недавніх розривів боєприпасів прибула слідчо-оперативна група, яка зафіксувала руйнування кількох житлових будинків.
«Знову «прильоти» до Авдіївки. Вулиця Лісна, де пошкоджено три оселі. Найбільше – Лісна, 11. Частково зачепило домоволодіння на Лісній, 13, 14 та 16. Також маємо влучення на вулиці Сєдова (поворот на Лісну)», – розповів керівник військово-цивільної адміністрації Авдіївки Павло Малихін.
На щастя, постраждалих серед мирних жителів цієї території немає. На потерпілій території житлового сектору продовжують працювати експерти слідчо-оперативної групи, які документують наслідки обстрілу. Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст. 258 КК України «Терористичний акт».