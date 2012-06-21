У Каневі завершився II-й міжнародний кінофестиваль імені Олександра Довженка. Цього року для участі в ньому надійшло 134 заявки з різних куточків України, зокрема з Одеси, Кривого Рогу, Дніпра, Харкова, Києва, Луцька, Львова, Рівного, Кам’янця-Подільського. Уперше представили свої роботи канівські митці. До конкурсної програми ввійшли 34 фільми.
Канів на три дні, протягом яких тривав фестиваль, перетворився на кіностолицю, де на двох локаціях можна було переглянути різноманітні за жанром стрічки. Окрім їхнього перегляду, чим буквально жила навколомистецька спільнота та гості міста, фестиваль запам’ятався виступами оригінальних українських гуртів, модними дефіле та майстер-класами зі сценарної та операторської роботи. Гостей фестивалю також запрошували на перегляд виставок відомої канівської мисткині Любові Миненко, VII-го Міжнародного скульптурного симпозіуму та екскурсію «Довженківський обрій», під час якої гості мали змогу оглянути місця, де знімали відомі Довженкові фільми «Поема про море», «Вечір напередодні Івана Купала», «Легенда про княгиню Ольгу», «Молитва за гетьмана Мазепу» та відвідати будинок, у якому мешкала знімальна група тощо. У міському Будинку культури презентували виставку світлин з особистого архіву митця та виставку експонатів із кіностудії ім. О.Довженка. Також гостей кінофестивалю вразив показ жіночого одягу, який було використано під час зйомок відомих українських стрічок, та автентичних національних весільних убрань із різних регіонів України. Неперевершені перукарські шедеври презентували канівчанам у межах hairshow.
Окрім традиційного показу конкурсної програми в міському Будинку культури та позаконкурсної, гості кінофестивалю щовечора приходили на набережну, де мали нагоду насолодитися концертом за участю рок-гуртів і поринути в ритми танцювальної музики на Global Dance Open Air.
У номінації «Ігрове кіно» перше місце посів фільм «Одного разу в Одесі» (режисер Владек Занковський), який отримав також сертифікат від компанії Letter to Fest на безкоштовну подачу свого фільму на 20 міжнародних кінофестивалів. Серед представлених документальних фільмів перемогу здобула стрічка «У відриві» (режисер Сергій Волков, Аліна Костонович). У номінації «Анімаційний фільм» першою стала робота «Мишко та Місячна Дзвінка — гвинтик для дідуся» (а режисер Людмила Ткачикові). Відзнаку в спеціальній номінації «Фільми про АТО» отримала режисер Катерина Стрельченко за кінострічку «Піски. Лицарі неба».
Гран-прі цьогорічного міжнародного кінофестивалю імені Олександра Довженка одержав режисер Олександр Биков за роботу «Зсередини». Він отримав статуетку кінофесту та приз у розмірі 12 тисяч гривень від спонсора ПАТ «Укргідроенерго». Окрім того, грошову премію від благодійного фонду «Урожай — громаді» отримав режисер Євген Козак за фільм про Тараса Шевченка.
А Українська громадська рада привітала наймолодшого учасника кінофестивалю Ірину Давиденко — студентку Канівського коледжу культури і мистецтв.
Букет вражень від яскравих та колоритних заходів фестивалю надовго залишиться в пам’яті його учасників, які з нетерпінням чекатимуть на зустріч наступного року. Та головне, що підтвердив кінофорум: українське кіномистецтво живе й стрімко розвивається, долаючи нові творчі висоти.