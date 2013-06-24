Міністр фінансів України Сергій Марченко на зустрічі з міністром фінансів та економіки Республіки Польща Анджеєм Доманським обговорили питання фінансової підтримки нашої країни, співпрацю у відновленні та економічному розвитку, європейській інтеграції України, а також підготовку до Ukraine Recovery Conference 2026 у Польщі.

Сергій Марченко подякував польській стороні за всебічну підтримку України від початку повномасштабного вторгнення росії. За даними Кільського інституту дослідження світової економіки, на квітень 2026 року загальна допомога Польщі Україні становила майже 5,9 млрд євро, або 1% ВВП країни.

Міністр фінансів висловив вдячність за внески до міжнародних механізмів підтримки України, зокрема до фондів Світового банку та МВФ, а також за підтримку інструменту Ukraine Facility ЄС та механізму макрофінансової допомоги в межах ініціативи ERA. Сергій Марченко наголосив на важливості продовження фінансової підтримки від ЄС в межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan обсягом 90 млрд євро на 2026—2027 роки як вагомого елемента макрофінансової стабільності та економічної стійкості країни.

Сторони обговорили деталі підготовки Конференції з питань відновлення України, де Польща виступає стороною, яка приймає. Захід пройде в Гданську 25—26 червня.

«Польща залишається одним з голосних партнерів України з початку повномасштабного російського вторгнення. Ми високо цінуємо рішення Польщі провести Ukraine Recovery Conference 2026, а також засідання Керівного комітету Української платформи донорів як майданчиків для посилення міжнародної координації та мобілізації ресурсів для України для відбудови та підтримки реформ на шляху до членства в ЄС», — зазначив Сергій Марченко.

Окремо було порушено питання співпраці з польським банком розвитку BGK та експортно­кредитним агентством KUKE щодо підтримки проєктів відновлення України, розвитку муніципальної інфраструктури, енергетики, транспорту та приватного сектору.

Анджей Доманський підтвердив готовність польської сторони й надалі підтримувати фінансову стійкість України, процес відновлення та європейську інтеграцію держави, повідомляє Мінфін.