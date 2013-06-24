Видобуток та закачування газу в українські підземні сховища відбуваються згідно з напрацьованим графіком, більше того - Україна нарощує темпи видобутку. Про це Міністр енергетики Герман Галущенко сказав під час робочої поїздки до Полтавської області, де він відвідав один з об’єктів АТ «Укргазвидобування», передає Урядовий портал.

«Це дає впевненість говорити, що до опалювального сезону весь необхідний обсяг газу буде закачаний до сховищ. Також завдяки тому, що зростає рівень довіри країн - партнерів до України, збільшується і обсяг закачування газу від нерезидентів», - зазначив Міністр.

Герман Галущенко додав, що для того, аби європейські компанії закачували газ в українські сховища, була проведена велика робота для їх сертифікації.

Станом на серпень в ПСГ закачано понад 12,3 млрд кубів блакитного палива. Варто зазначити, що третину видобутку в Україні забезпечують саме родовища на Полтавщині. За словами головного інженера АТ «Укргазвидобування» Сергія Лагно, аби забезпечити стабільну роботу видобувних підприємств у складних воєнних умовах, їх обладнали альтернативними джерелами живлення - дизельними електростанціями. Також підсилюється їх фізичний захист та обладнуються укриття для персоналу.

«Кожен опалювальний сезон в умовах війни стає складнішим за попередній, але ми розуміємо, що пройдемо його, зокрема, завдяки роботі енергетиків та працівників газової галузі. У цих умовах їхня праця набуває ключових значень», - резюмував Міністр енергетики Герман Галущенко.