Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою. Сторони обговорили напрямки двосторонньої співпраці для підготовки до проходження Україною наступного опалювального сезону. Про це повідомляє Урядовий портал.

Один з важливих напрямів - це допомога Японії у розвитку розподіленої генерації.

«Зараз ми працюємо над підтримкою потужностей генерації і підвищенням їх стійкості до потенційних майбутніх атак. Газотурбінні та газопоршневі установки, як резервні потужності, допоможуть нам децентралізувати генерацію в найскладніших умовах. Японія – наш надійний партнер, і ми дякуємо за допомогу з постачанням газових турбін, які дозволять забезпечити стабільність енергопостачання для низки регіонів цієї зими», - зазначив Міністр.

Варто зазначити, що реалізація домовленостей між країнами щодо постачання в Україну додаткових потужностей у вигляді газових турбін перебуває на завершальній стадії. Очікується, що відповідне устаткування допоможе забезпечити надійне енергопостачання в низці регіонів України протягом майбутньої зими навіть в умовах ворожих обстрілів, а також підвищить маневрові потужності системи.

Під час зустрічі Герман Галущенко подякував японській стороні за вже надану допомогу українському енергосектору у вигляді обладнання, а також фінансування для здійснення необхідних закупівель. В Україну вже доставлено 12 вантажів гуманітарної допомоги з Японії, яка включає, зокрема, резервні електростанції та генератори різної потужності.

Сторони також обговорили співпрацю для забезпечення енергетичної та ядерної і радіаційної безпеки на глобальному рівні. Зокрема, йшлося про продуктивну участь у відповідних робочих групах щодо реалізації положень Формули миру, запропонованої Президентом України Володимиром Зеленським.

Герман Галущенко наголосив на важливості не тільки деокупації, демілітаризації і повернення ЗАЕС під повний контроль України, але і на напрацюванні у рамках робочих груп нових механізмів, які забезпечать виконання всіма державами основоположних правил ядерної і радіаційної безпеки.