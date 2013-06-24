Прем’єр­міністр Юлія Свириденко провела селекторну нараду з питань охорони здоров’я за участю представників областей. Ішлося про державні програми в галузі медицини та стан їхньої реалізації. Головний пріоритет — підготовка системи охорони здоров’я до наступного осінньо­зимового періоду та забезпечення автономності лікарень.

«Із 643 закладів охорони здоров’я спроможної мережі та багатопрофільних лікарень у прифронтових регіонах 56% уже повністю автономні — мають генератори, власні котельні та свердловини. Триває робота з посилення автономності: 52 твердопаливні котельні буде встановлено як резервні зокрема у Києві та Одесі», — зазначила очільниця уряду.

Окрему увагу на нараді приділили підтримці медичних працівників та обговорили питання доступності медичних послуг для громадян, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.