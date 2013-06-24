Під час засідання Штабу з підготовки до осінньо­-зимового періоду 2023/2024 років підбито підсумки підготовки житлово­комунального господарства до нового опалювального сезону.

«Ми завершили підготовку до опалювального сезону 2023/2024. На 1 жовтня понад 99% об’єктів ЖКГ готові. Міст і громад на підконтрольних територіях, куди неможливо буде подати тепло, немає. У найближчі тижні тепло з’явиться в усіх українських будинках, але відповідно до погодних умов у деяких громадах вже починають підключати до опалення соціальні об’єкти.

За час підготовки було створено необхідні резерви обладнання та матеріалів, профінансовано громади, які подавали запити на відновлення критичної інфраструктури», — прокоментував віцепрем’єр­міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Серед підготовчих заходів зокрема було проведено спеціальні навчання, на яких опрацьовано способи оперативного підключення обладнання в умовах пошкодження об’єктів тепло­ та водопостачання, повідомляє Мініфраструктури.