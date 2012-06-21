На оздоровлення та культурний відпочинок до Золотоноші на Черкащині прибули 20 підлітків із прифронтової Авдіївки. Група дітей з Донбасу гостює тут уже не вперше. Це стало можливим завдяки тісній співпраці Золотоніської міської ради і тамтешньої військово-цивільної адміністрації.
Юні українці зі сходу прибули до Шевченкового краю разом зі своїми вчителями. Серед тих, хто зустрічав, були й колишні земляки, а нині жителі Золотоноші. Зокрема й волонтер і спортивний тренер Олексій Дроб’язко, завдяки якому плідні зв’язки між містами почали розвиватися ще рік тому. Оселилася делегація в місцевій санаторній школі-інтернаті, яка вже не вперше приймає в себе гостей з Донбасу.
Протягом двох тижнів на юних авдіївців очікують чимало екскурсій, знайомство з містом, а також поїздки до культурних та історичних пам’яток Черкащини й Київщини. До підтримки найменших співвітчизників із прифронтової зони золотонісці долучилися всім миром, адже фінансують перебування дітей виключно за рахунок господарів. Відгукнулися зокрема міські депутати Наталія Зеленська, Віктор Душка та Вікторія Остроглазова, депутат облради Віктор Полозов, комунальне підприємство «Міський ринок», заводи «Еконія», «ФЕС УКР», Золотоніський маслоробний комбінат і «Злато дар», СТОВ «Агрофірма «Маяк», приватні підприємці Володимир Супрун-Черес, Ігор Павлов, Артем Антропов, Віталій Гавва, Віталій Гончар, Іван Филь, Олег Щербатюк та Олексій Ярош.
На цю подію відразу відреагував голова військово-цивільної адміністрації Авдіївки Павло Малихін, подякувавши золотонісцям на своїй сторінці у Фейсбуці. «Місцеві посадовці, підприємці та небайдужі жителі вкотре демонструють дива солідарності й турботи, безкоштовно приймаючи дітей Донбасу, які нині якнайбільше потребують підтримки. Дуже дякую Золотоніському міському голові Віталієві Войцехівському за черговий приємний для нас подарунок, а також усім жителям Золотоноші, які разом долучилися до підтримки дітей Авдіївки. Україна була, є й буде гостинною, небайдужою, солідарною», — зазначив він.