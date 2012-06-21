На лаві підсудних опинився 48-річний житель м. Сміли, який займався незаконним придбанням, зберіганням та продажем незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Загалом за період з жовтня по грудень 2015 року чоловік придбав 2 тисячі літрів фальсифікованих алкогольних напоїв і встиг продати 400 літрів фальсифікату на суму 16 тисяч гривень.
Під час обшуків двох складських приміщень, що на правах оренди використовувались фігурантом для незаконної діяльності, співробітники податкової міліції вилучили 1600 літрів водно-спиртової суміші міцністю від 32,7% до 36,9% у пластиковій тарі. Згідно з висновками проведеної експертизи зразків вилученої продукції, спиртова суміш не відповідала вимогам ДСТУ та виготовлена кустарним способом з порушенням технології горілчаного виробництва.
За результатами розгляду судом кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), обвинувачений визнаний винним в скоєнні зазначеного злочину. Вироком суду йому призначено покарання — штраф у розмірі 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (20 400 грн.) зі знищенням незаконно виготовлених алкогольних напоїв