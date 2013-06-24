Підписано меморандум про співпрацю і взаємодію між Мінветеранів та Громадською спілкою «Реабілітаційні сили України». Документ, в якому йдеться про організацію широкої співпраці між сторонами, що спрямована на забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері надання послуг ветеранам, зокрема, соціально-психологічної допомоги, реабілітації та відновлення, було підписано сьогодні, 4 вересня, у Києві. Про це повідомляє Урядовий портал.

Від ветеранського відомства свій підпис під текстом меморандуму поставила його Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна, а від громадської спілки – її голова Ігор Дубінін.

«Передусім, наша спільна взаємодія стосуватиметься розвитку різних форматів та ініціатив, зокрема і на основі кооперації та синергії, що ведуть до справді ефективної реалізації державної політики у сфері надання послуг ветеранам війни та членам їх сімей, членам сімей загиблих Героїв. Конкретно це наше партнерство сприятиме координації розвитку ветеранського спорту, зокрема адаптивних його різновидів як інструменту, що вдосконалює результативність процесів відновлення та реабілітації ветеранів, над чим ми всі зараз активно працюємо», – зазначила Юлія Лапутіна.

Зокрема, домовлено, що сторони співпраці концентруватимуть своє практичне партнерство довкола формування дієвої концепції державної цільової програми з відновлення можливостей ветеранів у цивільному житті.

Завдяки наявності у ГС професійних експертів та фахівців, ця спільна робота може бути сфокусована на аспектах відновлення психічного здоров’я ветеранів і родин Захисників та Захисниць.

Очікується, що окреслена взаємодія підписантів може формалізуватися й у низці спільних заходів, створенні робочих груп з вивчення шляхів реалізації взаємно цікавих ініціатив та нормотворчої діяльності.