Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України та Офіс ефективного регулювання (BRDO) підписали Меморандум про співпрацю у сфері розвитку оборонно-промислового комплексу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Сторони зафіксували домовленості про спільні наміри щодо вдосконалення державної політики у сфері ОПК та розвитку галузі на засадах прозорості, ефективності та відкритості до інновацій.

Зокрема, у межах співпраці передбачено:

аналітичну й правову експертизу нормативно-правових актів у сфері оборонно-промислового комплексу;

розробку ефективних цифрових рішень для управління галуззю;

дерегуляцію та формування сприятливого інвестиційного клімату для розвитку ОПК;

інформаційну підтримку ініціатив, спрямованих на підвищення прозорості та підзвітності процесів у галузі;

залучення міжнародних партнерів до проектів розвитку ОПК.

Окремий напрямок, над яким домовилися посилювати співпрацю, стосується модернізації управлінських процесів у сфері відповідальності Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

«Ми вдячні BRDO за активну участь у підтримці української оборонної промисловості, а також за довіру та готовність до співпраці з Міністерством. Партнерство з провідним аналітичним центром дозволить посилити наші інституційні спроможності якісною експертизою, впроваджувати ефективні рішення, зокрема – цифрові, та полегшувати доступ для наших зброярів до державних програм у сфері виробництва української ЗБРОЇ. Цей меморандум – дорожня карта для дій, яку ми починаємо спільно реалізувати», — зазначила заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Анна Гвоздяр.

«Два роки тому команда BRDO ухвалила стратегічне рішення про необхідність системного застосування нашого досвіду і компетенцій для вирішення проблем державної політики у сфері оборони. Цей підхід ми назвали Defence First і послідовно втілюємо його разом із партнерами. Ми раді, що піврічна співпраця з формування політик у сфері оборонно-промислового комплексу стала основою для переходу до більш глибокого та структурованого партнерства з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості», — зазначив виконавчий директор BRDO Олексій Дорогань.