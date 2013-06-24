Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко та Міністр охорони здоровʼя Естонської Республіки Рійна Сіккут підписали меморандум про співпрацю очолюваних ними міністерств в Києві під час Третього саміту перших леді та джентльменів в межах сателітного саміту міністрів охорони здоровʼя. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Міжнародна підтримка дуже важлива для України. Особливо зараз в час повномасштабної війни. Ми відчуваємо, що з нами весь цивілізований демократичний світ. Щиро дякую всім країнам і їх громадянам, які допомагають нам успішно долати виклики війни та наближати перемогу нашої країни. Медична система працює в надскладних умовах. Щодня ми вирішуємо нові завдання заради порятунку людей. Однак наша робота та співпраця з іншими країнами навіть зараз не обмежується лише реагуванням на потреби та задачі, продиктовані повномасштабною війною. Вона спрямована на розвиток – на побудову якісної сучасної медичної системи. Підписаний сьогодні меморандум з дружньою Естонією теж цьому сприятиме», – підкреслив Віктор Ляшко.

Метою підписаного меморандуму є продовження та розвиток партнерства між міністерствами охорони здоровʼя України та Естонії, створення основи для співробітництва у сфері охорони здоров’я, захисту життя та здоров’я людей.

Передбачаються такі основні напрями співпраці, як надання гуманітарної допомоги, покращення доступу українських біженців до екстреної та первинної меддопомоги та послуг з підтримки психічного здоровʼя, сприяння щодо надання медичних послуг пораненим громадянам України, особливо що стосується проходження реабілітації та виготовлення індивідуальних протезів, організація тренінгів, навчання, обмін досвідом медичних працівників у співпраці з університетами та медичними закладами, відновлення пошкоджених медзакладів, співпраця між естонськими та українськими медичними закладами вищої освіти для розробки сучасних освітніх програм для українських медичних закладів вищої освіти відповідно до міжнародних стандартів.

У майбутньому можливе розширення зазначених напрямів співробітництва в медичній сфері. Крім цього, для успішної реалізації проектів розглядається залучення інших партнерів, зокрема міжнародних організацій.

Важливою складовою співпраці є також встановлення безпосередньої взаємодії між медичними закладами, навчальними закладами та іншими організаціями, такими як Естонський центр міжнародного розвитку.

Нагадаємо, Американське Товариство критичної медицини (Society of Critical Care Medicine) розпочало проведення навчальних тренінгів для 400 лікарів та медичних сестер/братів з усіх областей України з метою підготовки до надання кваліфікованої допомоги пацієнтам у критичних станах з важкими травмами, в тому числі отриманими внаслідок бойових дій.