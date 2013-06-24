13 вересня Заступник Міністра фінансів України Ольга Зикова підписала Протокол переговорів щодо залучення до держбюджету гранту у розмірі 1,25 млрд доларів США від Сполучених Штатів Америки у рамках Проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Про це повідомляє Урядовий портал.

Кошти буде спрямовано на підтримку незахищених верств населення, а також тих, хто працює на забезпечення виконання функцій держави та надання освітніх і медичних послуг (державних службовців, освітян, медиків, працівників служб першого реагування).

Заступник Міністра фінансів України висловила подяку Світовому банку за безпрецедентну допомогу, що надається Україні з початком повномасштабного вторгнення: “Незмінна та дієва підтримка Світового банку в межах Проекту PEACE in Ukraine дозволила Уряду України виконувати основні державні функції на національному та регіональному рівнях, у тому числі вирішувати нагальні соціальні питання з підтримки населення”.

Завдяки Проекту PEACE in Ukraine Міністерство фінансів України залучило грантів та позик на загальну суму 19,5 млрд доларів США та 1,44 млрд євро, з яких 17,97 млрд доларів США – гранти.

Найближчим часом очікується підписання Угоди про зазначений грант Цільового фонду багатьох донорів між Україною та Міжнародним банком реконструкції й розвитку (МБРР) і Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) та спрямування коштів до державного бюджету України.