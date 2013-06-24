Словенія надасть Україні 1,5 мільйона євро на гуманітарне розмінування. Відповідну Угоду підписали 4 грудня 2023 року в Любляні від Уряду України Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Словенія Андрій Таран, від Уряду Словенії – Віце-прем’єр-міністр, Міністр закордонних та європейських справ Республіки Словенії Таня Файон. У Церемонії підписання взяли участь у онлайн форматі Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко та Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Словенія в Україні Матея Превольшек. Про це повідомляє Урядовий портал.

За умовами Угоди, кошти будуть надані ще цього року на безповоротній основі.

«Україна надзвичайно вдячна Уряду Словенії та словенському народу за підтримку, яку ми відчуваємо, та допомогу, що отримуємо з першого дня російської агресії. 1,5 мільйона євро, які Україна неймовірно вдячна отримати сьогодні від народу Словенії, допоможуть забезпечити саперів ДСНС та ДССТ необхідним індивідуальним захистом, обладнанням та технікою для розмінування. Ці кошти допоможуть пришвидшити очищення території нашої країни від вибухівки та збережуть життя й здоров’я багатьох українців», - зазначила Юлія Свириденко.

Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України також висловила подяку Словенії за участь у галузевій робочій групі з координації зусиль донорів. Як підкреслила Юлія Свириденко, Україна прагне у тісній співпраці та діалозі з партнерами розробити довгострокові рішення та започаткувати проекти, які не лише задовольнять нагальні потреби, але й закладуть основу для тривалого співробітництва в цій сфері.

Нагадаємо, на сьогодні Україна є найзамінованішою країною світу. Потенційно небезпечною вважається майже третина території нашої держави – близько 174 тисяч квадратних кілометрів. Уряд України ставить собі за мету повернути в господарську експлуатацію протягом 10 років 80% цих територій.