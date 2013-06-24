Україна спільно з американськими партнерами продовжує рух до повного руйнування монополії росії на ринку атомних технологій. 17 грудня 2023 року в Міненерго у присутності Міністра енергетики України Германа Галущенка президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін та головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман підписали угоду про закупівлю обладнання для енергоблока №5 Хмельницької АЕС. Він будуватиметься за американською технологією АР1000. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Таких реакторів не було в Україні, їх немає на пострадянському просторі, поки немає в Європі. Це - одна з найпрогресивніших технологій в атомній енергетиці, яка дає можливість підтримувати системи безпеки атомних станцій навіть у разі блекаутів і відсутності дизель-генераторів або інших систем живлення», - підкреслив Міністр енергетики України Герман Галущенко та додав, що підписанням цих домовленостей Україна продовжує реалізацію курсу на повний відхід від радянсько-російських технологій в атомній енергетиці, а також посилює співпрацю у цьому напрямку з американськими партерами.

«Це важливо для підсилення енергетичної безпеки України і оновлення нашої атомної енергетики, яка була, є і буде ключовою генерацією в Україні», - наголосив Герман Галущенко.

Петро Котін зазначив, що отримання цього обладнання має важливе значення для української енергосистеми, оскільки фактична потужність блоків АР1000 становить 1100 МВт, тоді як наразі найпотужніші в Україні атомні блоки – 1000 МВт.

«Ми досягли дуже важливого етапу у процесі, який був розпочатий ще в 2021 році під час візиту до США Президента України Володимира Зеленського. І я вдячний, що ми отримали підтримку Уряду і Міненерго зокрема в ухваленні тих рішень, які дозволили підписати ці контракти», - зазначив президент Енергоатому, додавши, що будівництво відповідних потужностей розпочнеться відразу після ухвалення Верховною Радою необхідного закону.

Патрік Фрагман своєю чергою зауважив, що технологія АР1000 є однією з найперспективніших у світі.

«Ми переходимо на новий рівень співпраці. Ця угода має фундаментальне значення для енергетичної безпеки України, адже це дуже надійна технологія. Сьогодні п’ять блоків АР1000 експлуатуються у світі, зокрема в США та Китаї, ще п’ять - майже готові до пуску. Польща і Болгарія зацікавлені у будівництві таких реакторів, так само як низка інших країн», - підкреслив президент Westinghouse.

Нагадаємо, 22 листопада 2021 року ДП «НАЕК «Енергоатом» і Westinghouse підписали дві угоди про співпрацю з метою реалізації пілотного проекту з будівництва енергоблоків АР1000 на майданчику Хмельницької АЕС. 20 січня 2023 року Уряд своїм розпорядженням погодив пропозиції Міненерго про розроблення ТЕО будівництва ядерної установки із застосуванням технічних характеристик реакторної установки типу АР1000.

Загалом відповідно до рішень Кабінету Міністрів України та укладених між ДП «НАЕК Енергоатом» та американською компанією Westinghouse Electric Company меморандумів, в Україні планується збудувати 9 енергоблоків за технологією АР1000. Перші два з них будуватимуться на майданчику Хмельницької АЕС.