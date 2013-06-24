З початку 2025 року бізнес отримав 10558 пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 33,6 млрд гривень. Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив понад 115 тисяч кредитів на суму 399,6 млрд гривень. Минулого тижня українські підприємці отримали 652 пільгових кредити на 2,1 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%» допомагає бізнесу розвивати та модернізувати власне виробництво. Переважна більшість нових пільгових кредитів спрямовується на інвестиції, розширення переробних виробництв та підтримку підприємств, які працюють у зоні підвищених воєнних ризиків. Таким чином програма пільгового кредитування стимулює розвиток реального сектору економіки та сприяє створенню нових робочих місць. Від початку року український бізнес отримав вже 33,6 млрд грн пільгових кредитів», — зазначив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.

Від початку року в межах програми бізнес отримав:

8,2 млрд грн — інвестиційні кредити;

7,1 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

6,4 млрд грн — на переробку;

5,4 млрд грн — на підтримку посівної;

5,3 млрд грн — на поповнення обігових коштів.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють у переробній промисловості, у сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «Приватбанк» (53,2 тис.), «Ощадбанк» (17,6 тис.) та «Укргазбанк» (6,3 тис.).

Довідково

Програма «Доступні кредити 5-7-9 %» є складовою політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій.