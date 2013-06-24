CfE accelerator Українського католицького університету спільно з Stanford Graduate School of Business започатковують безплатну освітню програму для 42 українських підприємців малого та середнього бізнесу Stanford Ignite Ukraine. Навчання розпочнеться у лютому 2024 року і триватиме чотири тижні онлайн та три тижні офлайн в Stanford Graduate School of Business. Організатори покривають вартість навчання, проживання поблизу кампусу та основні логістичні витрати, повідомляє Міністерство економіки.

«Щоб український малий та середній бізнес ще активніше розвивався, важливо, аби підприємці могли запозичувати міжнародний досвід, поглиблювати знання, виходити на новий рівень, і як результат — створювати робочі місця та відновлювати економіку України. Адже 81,7% всіх зайнятих в бізнесі працюють саме на малих та середніх підприємствах. Радію, що крім державних програм підтримки, з’являються такі важливі ініціативи. Завдяки цьому маємо потенціал стати країною втілення найамбітніших бізнес-мрій», — прокоментувала перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.