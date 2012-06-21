У Програмі підтримки малого й середнього бізнесу, яка діє в Ужгороді, місцеві депутати передбачили можливості для започаткування власного бізнесу учасниками АТО.
«Якщо ви підприємець і відкрили або плануєте відкривати власну справу, можете розраховувати на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами й позиками, — наголосила на зустрічі з ними начальник управління економіки та стратегічного планування Ужгородської міської ради Ольга Травіна. — Працівники нашого управління завжди допоможуть з оформленням документів, дадуть корисні практичні поради.
Розмова про особливості ведення бізнесу людьми, які пройшли крізь горнило воєнних дій на сході країни, її учасники вели під час інформаційного семінару, який було присвячено спеціально для них. Обговорювали проблеми спільно з фахівцями центру зайнятості, представниками Ужгородської міської ради, військового комісаріату, громадських організацій.
Про те, як вести торгівлю з пересувного обладнання, розповіла начальник відділу підприємництва управління економіки й стратегічного планування Ужгородської міськради Наталія Лелекач. Посадовець наголосила, що цей вид бізнесу не потребує особливих фінансових витрат, адже сплачувати потрібно лише за використання конструктивних елементів благоустрою — від 25 до 50 гривень за квадратний метр, залежно від зони — периферійна, серединна чи центральна. «Отримати дозвіл на таку торгівлю в місті нині просто: подаєте заяву через центр надання адмінпослуг і отримуєте позитивне рішення виконкому, — додала фахівець.
Під час інформаційного семінару фахівці центру зайнятості поінформували учасників зібрання про умови перебування на обліку, порядок отримання допомоги з безробіття, зокрема одноразово для організації підприємницької діяльності.
Присутні на зустрічі чоловіки ділилися і власним досвідом: один із них заснував майстерню з ремонту велосипедів, і нині успішно розвиває її, планує розширити.
Не залишилися осторонь і волонтери з громадської організації «Моє Закарпаття»: розповіли, як допомагають учасникам АТО й переселенцям знайти хорошу роботу або започаткувати власну справу, підтримувати бізнес.
Практична користь від зустрічі виявилася і в тому, що присутні обмінялися контактами, сформувалося коло однодумців, у якому атовці допомагатимуть один одному. Програма, про яку йдеться, діятиме два роки, після чого в міській раді її планують пролонгувати.