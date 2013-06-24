Консультують щодо грантових програм, ведення бухгалтерії, перереєстрації бізнесу та залучення ресурсів. Підприємці, які евакуювали на Дніпропетровщину своє виробництво, можуть звертатися за допомогою на «гарячу лінію». Дзвінки – безкоштовні, повідомили в обласній військовій адміністрації.

«Міжнародні партнери підтримують бізнес, який релокував через війну. Для цього – нещодавно запустили «гарячу лінію». Вона діє і на Дніпропетровщині. Підприємства-переселенці можуть отримати безкоштовні консультації», – зазначив заступник директора департаменту економічного розвитку Дніпропетровської ОВА Олександр Грінько.

Фахівці відповідатимуть на усі запитання стосовно підприємницької діяльності. Зокрема, щодо ведення бухгалтерії, перереєстрації бізнесу, залучення ресурсів, заповнення грантових заявок, юридичних аспектів та протидії кризовим ситуаціям.

Скористатися послугою можуть представники релокованих мікро-, малих та середніх підприємств. А ще – переселенці, які бажають відкрити власну справу. Їм допоможуть скласти бізнес-план.

Звертатися слід за номером телефону: 099 011 15 53. «Гаряча лінія» працює у будні з 9:00 до 17:00.

Цей проєкт – частина Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки ЄС.

Така «Гаряча лінія» діє також у Кіровоградській та Полтавській областях.