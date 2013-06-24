За фактом підриву окупантами Каховської ГЕС правоохоронці розпочали розслідування за статтею екоцид.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

«Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронні органи вживають заходи для встановлення масштабів руйнування. Проводяться першочергові дії для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

Як повідомлялось, російські війська здійснили підрив Каховської ГЕС. На Херсонщині розпочали евакуацію населення із небезпечних місць, для яких є ризик затоплення. Також Президент Зеленський збирає екстрене засідання РНБО. Він наголосив, що підрив дамби Каховської ГЕС лише підтверджує, що росіян треба вигнати з кожного куточка української землі.