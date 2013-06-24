Отже, те, в чому була загроза, відбулося. Вибух на Каховській ГЕС призвів до фактично повної руйнації всього гідровузла. Значною мірою його швидка руйнація відбулася через особливості місцевих ґрунтів (мул, пісок), які легко розмиваються. У цьому головна відмінність від Дніпрогесу, який 1941 року хоч і було підірвано, його швидко вдалося відновити.

Руйнація ГЕС та всього гідровузла — дошкульний удар по нашій країні. Насамперед ми втратили потужну гідроелектростанцію. На роки унеможливлено зрошення у Херсонській та Запорізькій областях, а також у Криму. Припиниться робота каналу Дніпро — Кривий Ріг, отже робота Криворізької ТЕС. Що ж до Запорізької ТЕС і найпотужнішої в Європі Запорізької АЕС, то тут і так усе зрозуміло. Удар завдано і по судноплавству, і по рибному господарству.

Небачена повінь уже призвела до затоплень і знищення багатьох будинків у Новій Каховці, Олешках, Херсоні, кількох селах на обох берегах Дніпра. Не оминуть негативні наслідки і природне середовище. Загинули і ще загинуть тисячі тонн риби, безліч птахів та інших живих організмів. Мулисті відклади з водосховища, в яких накопичено тисячі тонн шкідливих речовин, буде винесено в Чорне море. Варварський вчинок росіян завдасть непоправної шкоди дніпровській дельті, яка належить до Рамсарських угідь міжнародного значення.

На жаль, негативні наслідки будуть не рік і не два. Вони зачеплять і сусідні чорноморські країни.

росія вкотре показала свою сутність, а саме найбільшого зла на планеті. Щоб людська цивілізація могла існувати, їй потрібно позбутися цього зла. Задля всього людства найбільше зло на планеті має бути знищено.

Сергій ШЕВЧУК,

кандидат технічних наук,

Віктор ВИШНЕВСЬКИЙ,

доктор географічних наук,

для «Урядового кур’єра»