Чоловіка, який пошкодив банкомат у Сумах і під час переслідування важко поранив поліцейського, підозрюють в організації вибухів восьми банкоматів у місті. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Слідство з’ясувало — протягом півроку підозрюваний приїздив до Сум, підривав банкомати за допомогою газу та забирав касети з готівкою. Усього викрав 800 тисяч гривень.
Підривник — колишній позаштатний співробітник СБУ. Зараз він під арештом.
Найтяжча стаття — замах на життя правоохоронця. В кінці лютого після спроби пограбування банкомата підозрюваний поцілив у шию та голову сержанту поліції охорони. Той зараз у столичному шпиталі. Зловмисникові загрожує навіть довічне ув’язнення.