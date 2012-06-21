Масштабну фінансово-культурну аферу намагалися утнути кілька сумчан — «шанувальників» мистецтва, коло яких уже встановили правоохоронці. Вони успішно «впарили» 8 картинних копій одному з киян, який приїздив до Сум у своїх справах і хотів поповнити колекцію полотен відомих майстрів пензля.
Аферисти зуміли переконати гостя, що пропоновані картини оригінальні авторств кількох відомих художників кінця XIX-го — початку XX-го століть. Отож колекціонер виклав за них понад 100 тисяч гривень і задоволений повернувся до столиці.
Однак все-таки вирішив перевірити справжність робіт. Яким же було його розчарування, коли експерти швиденько розвіяли антикварні сподівання: картини — лише майстерні підробки, виконані наприкінці XX-го — початку XXI-го століть. Тобто, «молодші» щонайменше на сто років.
Як повідомила прес-служба Національної поліції в Сумській області, проти аферистів порушено кримінальну справу за шахрайство. Картинна афера може завершитись для них позбавленням волі терміном до восьми років.