На суміжних з Україною територіях Угорщини викрили 350 фіктивних жителів. Повідомлення про це розмістили кілька угорських ЗМІ. Так, угорське видання KarpatHir оприлюднило список жителів Закарпаття, які, маючи прописку в прикордонному угорському селі, насправді там не проживали. Оскільки угорська влада не мала відомостей про фактичне проживання вказаних осіб, то змушена вдатися до публікації їх у ЗМІ.
Масові перевірки в населених пунктах неподалік кордону України з Угорщиною поліція цієї країни розпочала через відомості про факти підроблення документів українцями, які тут зареєструвалися, а фактично не проживали. Причому більшість осіб прописано за одними й тими самими адресами у прикордонних селах. Так, поліція міста Фехердьярмат уже розшукує невідомого, який підробляв документи для реєстрації проживання в Угорщині. Як відомо, проживання в Угорщині надавало тим, хто користується автомобілями з угорською реєстрацією або ж отримує угорські пенсії, привілеї. У даному разі ці привілеї стали для власників авто на євробляхах невдалою аферою.