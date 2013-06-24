Підрозділи з «Лінії дронів» отримали змогу замовляти безпілотні літальні апарати та інші засоби через маркетплейс зброї DOT­Chain Defence.

«Закриваємо ще один запит військових. Підрозділи «Лінії дронів» уже замовляють БпЛА та інші засоби через маркетплейс зброї DOT­Chain Defence. Менш ніж за два тижні роботи в системі підрозділи замовили засобів на 184,8 мільйона гривень, з яких уже поставлено перші партії на 40,8 мільйона», — зазначив міністр оборони Михайло Федоров.

Цей крок покликаний посилити ефективність підрозділів завдяки більш прогнозованому та швидшому процесу забезпечення. Міноборони виокремило бюджет в маркетплейсі для роботи підрозділів «Лінії дронів».

«Підрозділи «Лінії дронів» вже працюють через маркетплейс зброї DOT­Chain Defence. Система доступна для всіх бойових бригад. Військові самі обирають, що їм потрібно для виконання завдань на своїй ділянці фронту», — додав директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов.

«Лінія дронів» — проєкт, який започаткував Президент України, покликаний масштабувати найефективніші підрозділи безпілотних систем. Із червня 2025 року «Лінія дронів» увійшла до складу Угруповання Сил безпілотних систем ЗС України під командуванням командувача СБС майора Роберта «Мадяра» Бровді.

До складу «Лінії дронів» входять: 414 ОБр БпС «Птахи Мадяра»; 20 ОБр БпС «К­2»;9 ОБр БпС; 59 ОШБр БпС «Степові хижаки»; 411 ОБр БпС «Яструби»; 412 ОБр БпС NEMESIS; 427 ОБр БпС «РАРОГ»; 429 ОБр БпС «АХІЛЛЕС»; 413 ОП БпС «РЕЙД»; 1 Окремий центр БпС; підрозділ «Фенікс» ДПСУ; 424 об БпС SVAROG.

Майже рік підрозділи «Лінії дронів» отримують озброєння в межах програми «Армія дронів». Бонус, де використовують Brave1 Market та DOT­Chain Defence. Вона передбачає мотиваційну модель: за виконання бойових завдань нараховують бали, які можна обміняти на техніку, повідомляє Міноборони.