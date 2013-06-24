Для надання дієвої допомоги під час виконання бойових завдань у підлеглих військах триває робота групи генералів та офіцерів на чолі з командувачем Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим. Зокрема, це стосується й підрозділів протиповітряної оборони, що захищають небо над об’єктами критичної інфраструктури Києва та області.

За словами командувача, безпосередня робота у військах дає можливість переконатися у тому, що все готово до дій, а при необхідності втрутитися у процес підготовки для забезпечення та надання допомоги командирам тактичного рівня.

- Система протиповітряної оборони північного напрямку організована у тісній взаємодії з Повітряними Силами ЗС України. Від підрозділів, які здійснюють прикриття важливих об’єктів, виділяються мобільні вогневі групи, які посилюються озброєнням, що передається нам унаслідок матеріально-технічної допомоги від країн-партнерів, - повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Як зазначив командувач, ці підрозділи перебувають на постійному бойовому чергуванні і, в залежності зі зростанням загрози ударів з повітря, підвищують свою готовність до дій.

- Військовослужбовці щоденно вдосконалюють свою професійну майстерність, щоб у визначений час показати її у найкращому вигляді і з найвищим результатом, тобто якісно знищувати засоби повітряного нападу противника, - підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв. - Це дуже кропітка робота, яка має принести нам потрібний результат. У цілому, ступінь знищення цілей сягає більше 75 відсотків. Це значний показник, але нам хотілося б ще більшого результату, і ми над цим працюємо.

Разом переможемо!