Пошкоджене асфальтове покриття на дорогах, відремонтованих торік, відновлять до 9 квітня. Проведення відновлювальних робіт контролюватимуть не тільки фахівці департаменту інфраструктури та благоустрою міськради, райадміністрацій, а й Запорізький міський голова особисто.
Протягом двох тижнів у Запоріжжі за дорученням міського голови перевіряли стан дорожнього покриття після зими. Головну увагу приділяли ділянкам, відремонтованим торік. За даними начальника КП «ЕЛУАШ» Дмитра Пархоменка, інспекція виявила до 10% недоліків загального обсягу ремонту. Дефекти допустили всі підрядники, та вони незначні: невеликі тріщини, кілька ям тощо. І це попри те, що площа відремонтованих торік доріг порівняно з попередніми роками збільшилася в кілька разів.
— На КП «ЕЛУАШ» працюю п’ять років, — зазначив він, — однак тільки торік почали приділяти особливу увагу середньому ремонту доріг, з’явилося фінансування. У попередні роки зосереджувалися на ямковому ремонті, що не могло не позначитися на якості доріг. Це виявилося цієї весни, коли дороги, відремонтовані 2—4 роки тому, знову вкриті ямами.
Міський голова Володимир Буряк нагадав керівникам підрядних організацій, що, підписуючи договір на проведення ремонтів, вони обіцяли якісно виконати роботи, дотримуючись необхідних технологій. Це означає, що відремонтовані ділянки мали протриматися кілька років, попри погодні умови, велике транспортне навантаження тощо. А всі дефекти на ділянках доріг, відремонтованих торік, ремонтники-бракороби виправлять за власний кошт. Це стосується і підрядників, і КП «ЕЛУАШ». Він підкреслив, що треба усунути недоліки і якнайшвидше переходити до масштабного ремонту доріг.
Та початок масового ремонту доріг у Запоріжжі залежить від строків проведення тендерів. Слід сказати й про такий недолік законодавчої бази, як те, що головним критерієм визначення переможця торгів є ціна проведення робіт без урахування якісного та термінового виконання ремонту підрядником. Міський голова пообіцяв особисто провести нараду з директорами асфальтових заводів, щоб вони розпочали роботу якомога раніше. Це потрібно, щоб мати чітке розуміння, коли ж розпочнеться активний ремонт міських магістралей. Поки що темпи ремонтних робіт, на думку голови, незадовільні, латання ям на окремих ділянках міста недостатньо.
Володимир Буряк зазначив, що аварійні ділянки доріг треба ремонтувати вже зараз. І приклад цього — вулиця Каліброва, куди слід терміново виводити техніку в сприятливі погожі дні. Він поставив завдання КП «ЕЛУАШ»: відремонтувати найбільш проблемні ділянки. Контроль за якістю робіт залишається зоною особистої відповідальності фахівців міськради, голів райадміністрацій та самих ремонтників.
Очільник міста вважає, що міські магістралі не вдасться відремонтувати в 2017 році, попри збільшення фінансування. Адже дуже великі обсяги робіт накопичилися за минулі роки. Та в запорізької влади є чіткий план ремонту доріг, розрахований на кілька років. Почали виконувати його торік і далі продовжать. У 2017-му, за його словами, відремонтують утричі більше доріг. Та головне — навіть не обсяги, а якість. Адже й 10% неякісних ремонтів — забагато. Тож контроль за якістю робіт стає жорсткішим.