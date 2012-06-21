Нинішньої безсніжної теплої зими первоцвіти розквітли рано. Ще в січні крізь торішнє листя в Холодному Яру на Чигиринщині підсніжники просунули білі голівки і засвітилися чистим світлом, ніби маленькі чарівні лампочки. А в лютому розлилися цілими масивами. Ця червонокнижна рослина росте в урочищі на площі понад 60 гектарів. Щороку, щоб запобігти її знищенню, студенти й лісівники влаштовують акцію «Першоцвіт».
Складчастий підсніжник нині буйно квітує у холодноярському заказнику «Білосніжний». Студенти-екологи та біологи Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького цілодобово охороняють цю територію. Патрулювання почали ще з середини лютого.
Як розповідають юні охоронці, окремі галявини обгородили стрічками, встановили попереджувальні таблички, щоб численні любителі весняних квітів не зірвали або не витоптали їх. Недбальців попереджають про штрафи.
За словами директора Навчально-наукового інституту природничих та аграрних наук ЧНУ Максима Гаврилюка, цього року довелося розпочати охорону значно раніше, ніж звичайно. А загалом виїжджають сюди вже не один десяток років. Такого раннього цвітіння підсніжників він не пам’ятає. Проте переконаний, потепління з можливими похолоданнями не вплинуть на популяцію первоцвітів, адже рослини давно призвичаїлися до природних катаклізмів. Чергування студентів та інших активістів дуже допомагають зберегти рідкісні рослини. Разом з лісовою охороною з Креселецького лісництва вони добилися значного зменшення випадків знищення квітів.
Завідувач філіалу «Холодний Яр» національного історико-культурного заповідника «Чигирин» Богдан Легоняк, який майже два десятки років охороняє первоцвіти, розповів, що рік у рік їхня популяція зростає. Природоохоронна акція «Першоцвіт» триватиме місяць, доки квітуватимуть підсніжники.
Розквітли проліски і в Канівському природному заповіднику Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Заступник директора з наукової роботи заповідника Віталій Грищенко вважає: їм нині ніщо не загрожує, хіба руки браконьєрів. Місцеві школярі разом із працівниками закладу організовують роз’яснювальну роботу серед населення щодо збереження перших весняних квітів.
Довелося почути в Каневі і старовинну легенду про підсніжник. Як ідеться в переказах, коли Адама і Єву вигнали з раю, на землі йшов сніг і було холодно. Єва дуже змерзла і стала плакати, згадуючи теплі благодатні сади. Аби її втішити, Бог перетворив кілька сніжинок на ніжні квітки підсніжника — провісника весни. Відтоді люди вважають, що підсніжник — символ надії. Сподіваймося ж і ми на благодатну весну, щедрий і мирний рік!