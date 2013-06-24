Весна починається! Про це нас сповіщають не тільки високе блакитне небо, приліт деяких птахів, а й перші весняні квіти. Ось і заступник директора з наукової роботи Канівського природного заповідника Віталій Грищенко одним із перших помітив прикмети, які свідчать про прихід цієї прекрасної пори року. На садибі заповідника вже розквітли перші підсніжники. «Хоч у лісі їх ще немає, на відкритих добре прогрітих сонцем місцях, у садку вони вже починають милувати око», — написав науковець на своїй сторінці в фейcбуці.

Працівники заповідника відзначають і ранній приліт диких бакланів. До тих, що зимували на Дніпрі біля Канева, додаються цілі зграї нових. На заповідному острові Круглик чути пташині голоси — баклани навперебій займають гнізда. Тут же гордо тримається й хазяїн острова — дорослий орлан-білохвіст. На дротах електроліній біля Канева починають туркотіти голуби-синяки. Більшість із них на гніздових ділянках уже тримається парами.

Пощастило науковцям цими днями зустріти сокола, який повернувся в рідні місця на Черкащину. Це був боривітер звичайний. Самець, як розповідає Євгенія Яблоновська-Грищенко, відпочивав на парапеті й не мав жодного настрою злітати. Спочатку птах старанно позував, але незабаром, ніби дельтапланчик, здійнявся в повітря і гайнув якнайдалі. Боривітер звичайний — не тільки невід’ємна складова екосистеми. Він, як і інші хижі птахи, відіграє важливу роль у збереженні сільськогосподарських угідь, адже інтенсивно полює на мишоподібних гризунів і комах.

То тут то там з’являються перші підсніжники на сонячних галявинах Холодного Яру під Чигирином. Незабаром розіл­лються вони суцільним зелено-білим килимом, салютуючи світанкові року. Завдяки спільній роботі природоохоронців та громадських активістів, зокрема студентів, популяцію підсніжника тут вдається зберігати й примножувати. Незабаром ліс наповниться голосами туристів, які щороку приїжджають сюди помилуватися первоцвітами. Недавно створений Національний природний парк «Холодний Яр» ретельно охороняє своє біорізноманіття, захищає рідкісні види флори і фауни.