Прем’єр­міністр Юлія Свириденко докладно обговорила з міністром освіти і науки Оксеном Лісовим підсумки основної сесії національного мультипредметного тесту та всі обставини його проведення.

«Цього року є істотне зростання кількості тих, хто взяв участь в НМТ. Загалом це 324 284 українці. З них 95% складали тест в Україні, решта — за кордоном», — повідомила очільниця уряду. Вона зазначила, що попри повітряні тривоги, потребу гарантувати безпеку учасників і організаторів та проведення тестування в різних країнах світу система загалом продемонструвала стійкість.

2026 року поріг з чотирьох предметів НМТ здолали 275 934 учасники (85,1% тих, хто взяв участь в основній сесії). Цей показник сталий упродовж останніх трьох років.

Максимальний результат — 200 балів — з одного предмета отримав 3671 учасник. Це більше, ніж торік. Одразу з двох предметів на 200 балів склали тест 259 випускників, із трьох — 28, а найвищий бал з усіх чотирьох предметів здобули двоє учасників.