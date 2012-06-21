Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

Вже майже минулий 2020 рік на території ОРДО, попри обіцянки і запевнення проросійської окупаційної влади про «процвітання», позначився черговим сповзанням у економічну та соціальну прірву, зубожінням та вимиранням людей. Підтвердженням цьому є і жахлива демографічна ситуація. За даними «головного управління статистики ДНР», а цей документ, звісно, під грифом «Секретно!», за січень-жовтень 2020-го у «республіці» народилося 7 тисячі 227 людей, а померли 28 тисяч 287. Тобто за неповний рік на окупованій території кількість місцевих жителів поменшало на понад 21 тисячу.

Те, що в ОРДО на сьомому році «руской вєсни» смертність у чотири рази перевищує народжуваність, само собою, залишається «державною таємницею». А знедоленим людям російська та місцева пропаганда ще активніше розповідає про щасливе майбутнє та підтримку з боку РФ, яка якраз і посприяла жахливому перетворенню колись розвинутого промислового краю на депресивну територію, а міст, селищ і сіл — на кладовища.