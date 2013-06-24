Військові облігації в Дії — це ваш внесок у перемогу України. Послуга доступна в застосунку вже 8 місяців, і за цей час українці придбали 1 млн цінних паперів на понад 1 млрд гривень. Усі кошти йдуть на потреби армії та економіки України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Купуючи військові облігації в Дії, ви також робите вигідну інвестицію. Адже вони працюють як донат, тільки з поверненням коштів та гарантованим прибутком. Українці вже отримали 6,6 млн гривень виплат за погашені облігації. Ще сотні тисяч власників цінних паперів отримають кошти після закінчення терміну вкладу.

«Військові облігації в Дії — це можливість просто та зручно допомагають державі. Адже кожна облігація — це зброя, техніка та необхідні медикаменти для наших захисників і захисниць. А також потужна підтримка економіки України. За 8 місяців функціонування послуги держава отримала понад 1 млрд гривень. Це доводить, що військові облігації в Дії стали дієвим інструментом, який дозволяє кожному зробити свій внесок у перемогу», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Кожна військова облігація має назву тимчасово окупованого українського міста. Зараз доступні Ялта, Севастополь, Донецьк та Маріуполь. Купуючи цінні папери, ви наближаєте деокупацію територій, а також отримуєте унікальну картку міста-облігації серед ваших документів у Дії.

Придбати військові облігації можна в кілька кліків з головного екрана застосунку. Зробити вклад можна з будь-якої банківської карти.

Послуга реалізована Мінцифри спільно з Міністерством фінансів України, Національною Комісією з цінних паперів та фондового ринку й Національним банком України за підтримки Укрзалізниці.