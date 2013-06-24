Урядова грантова програма підтримки малого та середнього бізнесу «єРобота» працює вже рік і довела свою ефективність. Це нова програма для розвитку власної справи, спрямована на підтримку економіки України і створення робочих місць.

Про це на засіданні 15­го інформаційно­діалогового майданчика «Допомога бізнесу в умовах війни: релокація та відновлення» повідомив директор департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України Ігор Віштак.

Захід організували команда підтримки реформ Міністерства економіки України та Проєкт USAID «Економічна підтримка України» за участі керівництва Міністерства аграрної політики та продовольства, повідомляє пресслужба відомства.

«Із початком повномасштабного вторгнення росії в Україні збільшилася кількість внутрішніх переселенців і тих людей, які втратили роботу. Тому уряд розробив програму з підтримки бізнесу. Зокрема надання грантів на розвиток садів і теплиць, яке передбачає створення робочих місць», — зазначив Ігор Віштак.

За його словами, з початку чинності програми виплачено майже 372 мільйони гривень агропідприємцям. За умовами програми тепер ці підприємці повинні найняти 1025 постійних і 13 599 сезонних працівників.

Директор департаменту аграрного розвитку розповів про механізм і умови надання грантів, контроль використання коштів. Заяву на грант слід подавати через додаток «Дія». Після перевірки банком Мінагрополітики ухвалює рішення.КІгор Віштак нагадав: обов’язкова умова — працевлаштування потрібної кількості працівників. Для садів — 5—10 постійних і 125—425 сезонних робітників залежно від найменування насаджень. Для теплиць — не менш як 14 осіб на один гектар. Контроль за реалізацією проєкту здійснює уповноважений банк протягом п’яти років для підприємців, які займаються садами, і трьох — теплицями.

Директор департаменту зауважив, що після консультацій із профільними асоціаціями Мінагрополітики підготувало зміни до порядків надання для спрощення та більшої ефективності програми.

ДОВІДКА «УК»

Урядова грантова програма чинна з 1 липня 2022 року. Вона передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед її переваг — можливість для кожного охочого створити чи розвивати власний бізнес за напрямами «Своя справа», «Свій сад», «Своя теплиця», «Новий рівень».