20 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2023 рік». Рішення передбачає, зокрема, що 5,2 мільйона гривень виділять на програму «Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти», а саме — на те, щоб завершити розроблення студентського наносупутника PolyITAN-12U в межах розвитку космічної програми Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського. Про це повідомляє Урядовий портал.

Це перший український наносупутник формату 12U (тобто такий, що складається з 12 модулів — «кубиків»). Його розробили українські науковці, інженери та студенти Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського за підтримки МОН та Державного космічного агентства України.

Створення супутника на базі технічного університету дозволяє реалізувати повний цикл проектування, виготовлення та випробування космічних апаратів класу «нано» в Україні.

Космічний апарат розробили, щоби дистанційно досліджувати поверхню Землі за допомогою оптичної системи середньої просторової розрізненості. Супутник також тестуватиме радіопередавачі та антени космічного зв’язку різних діапазонів.

Планується, що наносупутник виведуть на орбіту у 2024 році. Для цього вже зараз проводиться системна робота з вирішення всіх технічних, логістичних і організаційних завдань. Після успішного проведення місії університетська космічна програма розвиватиметься також на базі інших технічних українських ЗВО. Це стане важливим поштовхом у підготовленні висококваліфікованих фахівців у сфері космічних технологій.