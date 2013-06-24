Мінсоцполітики підвищило граничні ціни на допоміжні засоби реабілітації для людей з інвалідністю, які мають порушення зору. Таке рішення набрало чинності згідно з Наказом №154-н. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, втричі підвищено граничну ціну на тактильні палиці (білі тростини) — до майже 800 грн, також встановлено граничну ціну на ротаційні наконечники для палиць тактильних у розмірі 410 грн.

Такі зміни дозволять людям з інвалідністю I групи з порушеннями зору, дітям з порушеннями зору віком від шести років отримувати компенсацію за придбання більш сучасних та якісних допоміжних засобів реабілітації. У 2024-му році держава компенсувала витрати на самостійно придбані засоби орієнтування, спілкування та обміну інформацією для понад 1600 людей з порушеннями зору.

«Підтримка людей з інвалідністю, зокрема, осіб з порушеннями зору - постійно у фокусі наших зусиль, спрямованих на формування інклюзивного суспільства. Розширюючи доступ до засобів реабілітації та інших реабілітаційних послуг, ми допомагаємо цим людям опановувати потрібні навички, адаптуватися до нових умов та мати рівні можливості в усіх сферах життя. Це вкрай важливо, особливо в умовах війни, яка змінила життя українців», — зазначив заступник Міністра соціальної політики України Володимир Василенко.

Зазначимо, що Мінсоцполітики разом із партнерами, зокрема, Програмою розвитку ООН в Україні (ПРООН), системно працює над реалізацією сучасних програм реабілітації для людей з інвалідністю з порушеннями зору.

Минулого року в Центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Поділля» у Вінниці побудували майданчик для навчання орієнтуванню і мобільності людей з порушенням зору. А згодом відкрили унікальний майданчик для навчань і тренувань з управлінням кріслом колісним та впровадили реабілітаційний курс «Майстерність руху».

Також з березня цього року за ініціативи Мінсоцполітики на базі «Всеукраїнського центру комплексної реабілітації для людей з інвалідністю» в Лютежі, що на Київщині працюють облаштовані спеціалізовані реабілітаційні простори з тренувальним майданчиком та цифровим навчальним простором. У центрі впровадили «Модель комплексної реабілітації для людей з порушенням зору», яка охоплює навчання побутовим навичкам та самообслуговуванню, орієнтуванню в просторі та безпечного пересування, цифровим навичкам, психологічну підтримку та комплексну фізичну реабілітацію.

Доступ до сучасних засобів реабілітації та допомога на всіх етапах реабілітації дозволяє людям з інвалідністю з порушеннями зору здобути нові навички та повернутися до самостійного життя.

Довідково

Проект «Збільшення мережі надавачів реабілітаційної допомоги людям із порушеннями зору» реалізує ГО «Простір і кордони» та Державна реабілітаційна установа «Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю» за ініціативи Мінсоцполітики та за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) у межах проекту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні» за фінансової підтримки Уряду Японії.