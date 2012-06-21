Сільгосппідприємства рік у рік збільшують виробництво молока, нарощують поголів’я великої рогатої худоби. Це свідчить про ефективність Програми розвитку галузі молочного скотарства на сільгосппідприємствах та в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах Запорізької області на 2014—2018 роки. Програму розраховано для стимулювання нарощування поголів’я ВРХ, насамперед маточного поголів’я корів, збільшення виробництва молока і м’яса.
За даними департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, у сільгосппідприємствах області виробництво молока збільшено на 2,9 тисячі тонн порівняно з торішнім показником (109,7%). Найбільше воно зросло у Кам’янсько-Дніпровському, Оріхівському, Чернігівському, Запорізькому, Великобілозерському та Бердянському районах. Надій молока на корову у сільгосппідприємствах області зріс на
Не лише збільшили надої, а й приростили поголів’я дійної череди у СВК «Росія» (на 100 голів), ПАТ «Племзавод «Степний» (50), ПрАТ «Молочанське МРПП» Токмацького району (30), ПП «СП Гуляйпільське» (30), СФГ «Нива» (16), ТОВ «Татекс СПФ» (16). Господарствам за такий приріст виплачено дотацію із загального фонду обласного бюджету 1210 тисяч гривень з розрахунку 5 тисяч за голову.
Обласна програма розвитку галузі молочного скотарства і цього року сприятиме збільшенню виробництва молока та м’яса в краї, створенню нових робочих місць, зростанню рівня життя селян.