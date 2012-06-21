Сільгосппідприємства рік у рік збільшують виробництво молока, нарощують поголів’я великої рогатої худоби. Це свідчить про ефективність Програми розвитку галузі молочного скотарства на сільгосппідприємствах та в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах Запорізької області на 2014—2018 роки. Програму розраховано для стимулювання нарощування поголів’я ВРХ, насамперед маточного поголів’я корів, збільшення виробництва молока і м’яса.

За даними департаменту агропромислового розвитку облдерж­адміністрації, у сільгосппідприємствах області виробництво молока збільшено на 2,9 тисячі тонн порівняно з торішнім показником (109,7%). Найбільше воно зросло  у Кам’янсько-Дніпровському, Оріхівському, Чернігівському, Запорізькому, Великобілозерському та Бердянському районах. Надій молока на корову у сільгосппідприємствах області зріс на 509 кілограмів і становить 5171 кілограм, або 110% до рівня минулого року. Найвищої продуктивності дійної череди досягнуто у ПАТ «Племзавод «Степний» Кам’янсько-Дніпровського району — 10 873 кілограми молока на корову, ТОВ «Татекс СПФ» Оріхівського — 9699,  ТОВ Агрофірма «Нива» Запорізького — 8403, ТОВ Агрофірма «40 років Агро» Більмацького — 7184, ФГ «Саєнко» Чернігівського — 6728, ПСП «Росія» Бердянського — 6704, СВК «Росія» Великобілозерського району — 5242.

Не лише збільшили надої, а й приростили поголів’я дійної череди у СВК «Росія» (на 100 голів), ПАТ «Племзавод «Степний» (50), ПрАТ «Молочанське МРПП» Токмацького району (30), ПП «СП Гуляйпільське» (30), СФГ «Нива» (16), ТОВ «Татекс СПФ» (16). Господарствам за такий приріст виплачено дотацію із загального фонду обласного бюджету 1210 тисяч гривень з розрахунку 5 тисяч за голову.

Обласна програма розвитку галузі молочного скотарства і цього року сприятиме збільшенню виробництва молока та м’яса в краї, створенню нових робочих місць, зростанню рівня життя селян.