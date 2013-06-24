Про загострення Росією безпекової ситуації на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення й посилення російської дезінформації поінформував союзників НАТО міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ держав-членів НАТО.

Дмитро Кулеба спростував російські фейки про нібито підготовку України до наступальної операції на Донбасі й підтвердив дотримання нашою державою виключно політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, готовність продовжувати роботу в межах Тристоронньої контактної групи та нормандського формату.

Об’єднання зусиль України й союзників НАТО, переконаний урядовець, допоможе стримати Росію від подальших агресивних дій. Тож він запропонував державам-членам Альянсу конкретні кроки, які передбачатимуть посилення санкційного тиску та зміцнення оборонних спроможностей нашої держави.

«Україна активно працює з партнерами над втіленням комплексного пакета стримування, який складається з політичних, економічних і безпекових заходів. Документ спрямовано на те, щоб знеохотити Росію від найгіршого сценарію дій. Демонструючи силу зараз, ми уникаємо потреби доводити її пізніше», — цитує пресслужба МЗС слова Дмитра Кулеби.

Під час засідання Північноатлантичної ради НАТО в Ризі Дмитро Кулеба провів перші особисті переговори з державним секретарем у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Ліз Трасс.

Головні дипломати країн домовилися про конкретні кроки в межах комплексного пакета стримування РФ від нової хвилі агресії проти нашої держави. Ліз Трасс запевнила, що Велика Британія готова разом з Україною мобілізувати підтримку союзників на тлі агресивних дій РФ.