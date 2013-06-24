19 жовтня Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко провів зустріч із японською делегацією на чолі з Надзвичайним та Повноважним Послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі для обговорення питань організації гуманітарного розмінування в Україні. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ми хочемо удосконалити наш Центр гуманітарного розмінування, щоб якісно готувати наших спеціалістів. Ми б хотіли побудувати міцну систему функціонування гуманітарного розмінування в Україні, аби після перемоги ми змогли якомога швидше перейти до повного відновлення України», - підкреслив глава відомства.

На зустрічі Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі визначив контактну особу від Посольства, яка займатиметься співпрацею із МВС та ДСНС щодо гуманітарного розмінування територій України. Також Мацуда Кунінорі зазначив, що обидві сторони мають дотримуватись єдиної стратегії щодо розмінування.

«З японської сторони ми би хотіли визначити, що сферою підтримки буде надання обладнання для розмінування та важкої техніки, організація тренінгів для українських саперів і вибухотехніків, й локалізація виробництва в Україні», - зауважив Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі.

Ігор Клименко зазначив, що саме локалізація виробництва - єдиний шлях бути самодостатніми, зокрема і після перемоги України.

Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі зазначив, що Японія продовжить підтримувати нашу державу, зокрема і в питанні організації гуманітарного розмінування територій.