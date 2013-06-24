Міністерство цифрової трансформації та європейська торгова асоціація DIGITALEUROPE підписали меморандум. Розширюємо співпрацю та продовжуємо проект Laptops for Ukraine. Про це повідомляє Урядовий портал.

DIGITALEUROPE — це одна з найбільших асоціацій, яка представляє в Європі інтереси понад 45 тисяч компаній технологічної індустрії. Тепер вона допомагатиме й українським компаніям брати участь у проектах ЄС з питань цифровізації та кіберзахисту. Ідеться про залучення інвестицій ЄС для розбудови цифрової інфраструктури України та розвитку українського малого й середнього бізнесу, зокрема у сфері АІ.

«Співпраця з DIGITALEUROPE — це можливість для українських підприємців ще більше інтегруватися до ринку ЄС. Ми вже маємо досвід співпраці з міжнародною асоціацією DIGITALEUROPE у межах проекту Laptops for Ukraine. Відтепер партнерство виходить на новий рівень. Вдячний за готовність підтримувати рушійну силу української економіки — мале й середнє підприємництво», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Мінцифри співпрацює з DIGITALEUROPE з грудня минулого року. Партнерство розпочалося з проекту Laptops for Ukraine. Його мета — зібрати 50 тисяч одиниць техніки для українських регіонів, які постраждали від війни.

У межах проекту DIGITALEUROPE створили мережу хабів для збору техніки в 15 країнах Європи. Уже вдалося зібрати близько 25 тисяч одиниць техніки, перша тисяча девайсів прибула в Україну на початку вересня. Крім того, завдяки DIGITALEUROPE ведемо переговори з Amazon про передання великої партії планшетів та електронних книг, які підуть на потреби освітньої системи.

«Цифрова стійкість України є прикладом, що надихає. Використовуючи хмарні рішення, український Уряд захистив критично важливі для громадян послуги та дані, забезпечивши безперебійний зв’язок для безпеки громадян. Я зустрічаюся з членами українського Уряду та представниками української цифрової індустрії, щоб посилити нашу співпрацю в найближчі тижні та місяці й чітко підтвердити нашу постійну та непохитну підтримку», — зазначила Генеральна директорка DIGITALEUROPE Сесілія Бонефельд-Даль.