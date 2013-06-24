Під головуванням Віце-прем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук відбулося засідання Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє Урядовий портал.

Обговорювали питання щодо умов життя й інтеграції у громади внутрішніх переселенців.

За інформацією Мінсоцполітики, станом на 31 травня повністю погашено заборгованість по виплатах допомоги на проживання ВПО.

Також обласні військові адміністрації прозвітували щодо стану створення Координаційно-консультативних центрів у регіонах. Нагадаємо, перший такий центр вже розпочав роботу у Миколаєві.

Крім того, ОВА повідомили про стан підготовки програм з підтримки внутрішньо переміщених осіб.

«Маємо не тільки дотримуватися Стратегії ВПО, але й реагувати на нові виклики. Жоден переселенець не може залишитися без виплат і соціального супроводу», – наголосила Віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук.