Загальновідомо, що в Державному бюджеті України, ухваленому Верховною Радою 27 грудня та підписаному Президентом, мінімальна заробітна плата в закладах та на підприємствах усіх форм власності з 1 січня 2017 року має зрости до 3200 гривень на місяць, а погодинна мінімальна оплата праці — до 19,34 гривні на годину.
Обговорення питання відбулося 29 грудня в Кабінеті Міністрів під час селекторної наради під головуванням віце-прем’єра Павла Розенка, в якій взяли участь представники міністерств та регіонів.
Павло Розенко, зокрема, зазначив, що нинішній бюджет — найбільш соціальний за останні десять років. І уряд у тісній та плідній співпраці з місцевими органами влади має зробити все, аби з 1 січня 2017 року кожна людина, яка працює повний день і повний місяць, не отримувала виплату, нижчу за 3200 гривень — необхідного мінімального соціального стандарту.
Він також поінформував, що 28 грудня уряд прийняв постанову, згідно з якою з 1 січня 2017 року встановлено оплату для працівників І тарифного розряду на рівні 1600 гривень. А далі відбудеться підвищення окладів працівників бюджетної сфери по всій тарифній сітці на суму від 350 до 1200 гривень на місяць залежно від розряду працівника. Але підвищення отримають усі — як висококваліфіковані, так і некваліфіковані працівники.
Віце-прем’єр наголосив, що не має бути допущено зрівнялівки щодо зарплат висококваліфікованих та некваліфікованих робітників. Також неприпустимо переводити фахівців високого класу з великим досвідом роботи на неповний робочий день та зменшувати їм ставку. Аби цього не сталося, з держбюджету на 2017 рік спрямовано додатково 40 мільярдів гривень на оплату праці бюджетників. До цього процесу також активно мають залучатися кошти місцевих бюджетів, зокрема через встановлення відповідних муніципальних надбавок до оплати праці.
Посадовець також зауважив, що уряд не збирається висувати ультиматуми й тиснути на недержавний сектор економіки та бізнес. Перевірки та штрафи не повинні стати основною формою співпраці. Має бути діалог, порозуміння, сприяння та якісна співпраця. Проте бізнес має чітко виконувати закони, ухвалені державою. Податки, соціальні внески та відрахування до Пенсійного фонду потрібно сплачувати вчасно та в повному обсязі. І з 1 січня 2017 року вже відповідно до нових розмірів зарплат їхніх працівників.