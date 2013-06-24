В ухваленому Урядом проекті Державного бюджету на 2024 рік фінансування сектору оборони і безпеки становить 1 692,6 млрд грн, з яких 1 542,8 млрд грн коштів загального фонду, а 119,8 млрд грн спеціального фонду. У тому числі за рахунок зарахування військового ПДФО до спеціального фонду державного бюджету 93,7 млрд грн та 30 млрд грн державні гарантії. У бюджеті передбачено збільшення фінансування на розвиток оборонно-промислового комплексу в 7 разів до 55,8 млрд грн, а також закупівлю дронів – 48,1 млрд грн. Про це повідомляє Урядовий портал.

Побоювання, що таке рішення призведе до браку коштів у місцевих бюджетах для фінансування усіх важливих потреб не мають під собою жодних підстав, адже воно матиме не лише ряд позитивних наслідків для фінансування оборони держави, але і підкріплене компенсаторами для вирівнювання бюджетних диспропорцій на рівні громад. Тому місцеві бюджети ні в якому разі не залишаться недофінансовані. В залежності від потреб кошти розподілятимуться з Державного бюджету.

Ресурс місцевих бюджетів на 2024 рік формуватиметься за рахунок надходження ПДФО (орієнтовно 237 млрд грн), базової дотації (21,1 млрд грн) та додаткової дотації (33,4 млрд грн). Сумарно це складає більше 290 млрд грн. І цей ресурс більше на 75 млрд грн від ресурсу 2021 року, коли військовий ПДФО в структурі місцевих бюджетів був трохи більше 6%.

Додаткова дотація дасть можливість надати підтримку громадам, в яких зменшується надходження до бюджетів. У переважній більшості це може стосуватись тимчасово окупованих громад або громад, на території яких ведуться/велися бойові дії. Такі місцеві бюджети і в 2023 році отримують додаткову дотацію за результатами виконання бюджетів.

На сьогодні між місцевими бюджетами розподілено 14,7 млрд грн, з них для тимчасово окупованих та на яких ведуться/велися бойові дії 9,8 млрд грн.

Більше того, навіть зараз за умови суттєвих залишків на рахунках місцевих органів влади (станом на 1 вересня 2023 року – 201,8 млрд грн) у серпні 2023 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 16,6 млрд грн, що становить 88,8% від передбачених розписом асигнувань, зокрема: базову дотацію перераховано в сумі 2,4 млрд грн, або 100% до розпису асигнувань та додаткові дотації перераховано в сумі 897 млн грн.