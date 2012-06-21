Підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень сприяло надходженню до Пенсійного фонду додаткових 11 мільярдами гривень. Про це заявив Президент Петро Порошенко, виступаючи зі щорічним посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.
«Уже на початку цього року було ухвалено рішення про збільшення мінімальної зарплати до 3200 гривень. Пам’ятаєте, скільки було критики? Воно себе повністю виправдало зростанням показників легальної зарплати та збільшенням надходжень до Пенсійного фонду на додаткових 11 мільярдів», –наголосив Порошенко. Крім того, він нагадав, що цього року також були підвищені зарплати учителям та лікарям.