Чи варто закуповувати вугілля на тимчасово окупованих територіях? Скільки витримає вітчизняна енергетична система без таких поставок? Чи варто говорити про імпортні джерела? Як житиме країна за підвищеної мінімальної заробітної плати? Ці запитання крутяться в головах багатьох українців. Відшукати на них відповіді спробував, підбиваючи підсумки тижня, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

9 з 24 мільйонів тонн вугілля, яке споживає Україна, — антрацитова група, що дає третину всієї електроенергії. Видобувають його з надр на тимчасово не контрольованій території. З одного боку, економічні відносини з окупованими територіями викликають неоднозначну реакцію в громадянському суспільстві. А з іншого — куди постачають цю електроенергію? «В будинки, домівки, квартири українських громадян. Ідеться про те, що блокування постачання вугілля, якому немає альтернативи, означає зупинку й віялові відключення на всій території країни, — переконував у ефірі одного з телеканалів глава уряду. — Чи потрібно доводити до цього? Я вважаю, ні».

Він підтримує необхідність боротьби з контрабандою на лінії розме-жування, однак висловився проти того, щоб залишати напризволяще мільйони людей через блокування постачання в домівки тепла й електроенергії. Великі міста отримують електроенергію з вугілля. Перехід на газ може, на думку Прем’єра, спричинити здорожчання тепла або електроенергії.

У цьому контексті він згадав подібну ситуацію влітку, коли через блокування рахунків НАЕК «Енерго-атом» почали спалювали газ, відчутно скоротили запаси вугілля, що далося взнаки на початку опалювального сезону. «Ми ледве-ледве це вирівняли. Сьогодні ми почуваємося нормально. І газу достатньо, й електроенергії буде достатньо. Але не треба створювати нам проблеми», — охарактеризував поточний стан справ Володимир Гройсман.

Уряд неодмінно шукатиме шляхи врегулювання цієї ситуації. З урахуванням того, що підприємства, які постачали антрацитове вугілля з тимчасово окупованих територій, зареєстровано в Україні й тут вони сплачують податки.

Говорив Прем’єр і про побудову сильної та міцної економіки, яка дасть змогу інвестувати здобутки в підвищення рівня життя людей, конвертувати в підвищення соціальних стандартів. Так, лише у січні 2017 року 3,5 мільйона українців отримали підвищену заробітну плату, 1,1 мільйона — підвищення у бюджетній сфері. Щодо так званої зрівнялівки, то різниця між оплатою кваліфікованої й некваліфікованої праці становитиме 500—2000 гривень.

Рішення про підвищення мінімальної заробітної плати удвічі було абсолютно виправданим, передає позицію глави уряду департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. Після перегляду Нацбанком прогнозу інфляції на 2017 рік до 9,1% ситуація залишається конт-рольованою владою. Тим більше, що 3200 гривень стануть внеском у розвиток економіки. Вони стимулюватимуть внутрішнє споживання на ринку, що сприятиме розвитку національного виробництва й доданої вартості.

«Моє завдання нині — щоб ми створили умови, за яких цілісний український продукт домінуватиме на ринку України, щоб додану вартість було створено в Україні. Це завдання, над яким ми сьогодні працюємо, і очевидно, що є результат», — зауважив Прем’єр-міністр.

Задля цього уряд здійснив заходи у напрямі відродження національної промисловості: створено інституції, що предметно займаються інвестуванням і відродженням промислових потужностей, розпочато відновлення можливостей і створення конкурентного середовища, зокрема в податковій сфері.

Завдяки реформі децентралізації зміцнено місцеві бюджети. Лише торік на місця надійшло 48 мільярдів гривень. Тобто місцеві бюджети зростали на 50%, а цьогоріч в уряді передбачають збільшити цей показник ще на 25%.

Пріоритетними напрямами уряд визначив розвиток інфраструктури, модернізацію енергозбереження, масштабне будівництво доріг, що позитивно вплине на різні сектори економіки.

Говорячи про можливості підвищення соціальних стандартів від розвитку економіки, Володимир Гройсман зауважив, що на часі побудова якісної пенсійної системи: «Люди отримують мінімальну пенсію на рівні 1247 гривень. Це найголовніший виклик. Але його можливо вирішити тільки тоді, коли економіка працюватиме належно».

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»