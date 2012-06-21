Уряд контролюватиме впровадження рішень, спрямованих на підвищення рівня мінімальної заробітної плати. Про це заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час наради, присвяченої цьому питанню, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
«Наше головне завдання — зробити все від нас залежне для того, щоб люди отримали нову заробітну плату», — заявив Прем’єр. За його словами, ключове завдання уряду полягає у подоланні бідності, щоб «люди, які працюють, отримували гідну заробітну плату». Проте для цього, наголосив Володимир Гройсман, всі міністерства та відомства повинні чітко співпрацювати, «щоб перейти на нову систему» і не допустити «збоїв на місцях».
Прем’єр-міністр повідомив, що з 1 січня уряд впроваджує рішення про підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень, заробітної плати для вчителів — на 50% і лікарів — на 30%, що передбачено Державним бюджетом на 2017 рік. Також водночас зі збільшенням мінімальної заробітної плати передбачено підвищення першого тарифного розряду до 1600 гривень. «Це означає, що нарахування заробітної плати має відбутися за всіма тарифними розрядами з підвищеним коефіцієнтом, і ми повинні це дуже жорстко проконтролювати, щоб кожна працююча людина у бюджетній сфері отримувала необхідну заробітну плату», — наголосив Володимир Гройсман. Він зазначив, що всі рішення щодо Держбюджету на 2017 рік ухвалено й усі необхідні кошти передбачено.
Учасники наради обговорили шляхи координації зусиль для того, щоб люди почали отримувати гідну заробітну плату, а також можливі механізми подолання прихованого безробіття. За результатами обговорення Прем’єр-міністр доручив створити міжвідомчу комісію із представників Пенсійного фонду, міністерств освіти, охорони здоров’я, фінансів, соціальної політики, Держслужби з питань праці, Державної фіскальної служби, Державної аудиторської служби, Секретаріату Кабміну, профспілок на чолі з профільним віце-прем’єр-міністром Павлом Розенком. Робота комісії має забезпечити впровадження рішень, спрямованих на підвищення рівня мінімальної заробітної плати. «Ваше завдання — впровадити заробітну плату у 3200 гривень», — звернувся до урядовців Володимир Гройсман.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»